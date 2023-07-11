Подмосковье 11 июля 2023, 11:42 Почти 4 тысячи абитуриентов подали документы в Коломенский университет в этом году ГСГУ

Читать 360tv в

Приемная компания в ГСГУ в Коломне продлится до 25 июля включительно. На данный момент в университет подали документы около четырех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Отмечается, что вступительные испытания для всех, кроме абитуриентов профиля «Физическая культура» и «Адаптивное физическое воспитание», начнутся 12 июля.

Реклама

В ведомстве уточнили, что документы принимают по адресу: город Коломна, улица Зеленая, 30, новый корпус. Подать документы можно также через личный кабинет абитуриента на сайте gukolomna.ru или на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в колледжах региона появятся более 800 дополнительных бюджетных мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».