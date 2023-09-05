Подмосковье 05 сентября 2023, 13:50 Почти 4 тысячи жителей Подмосковья бесплатно освоили новые профессии с начала года Unsplash

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Жители Подмосковья могут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография». Этой возможностью уже воспользовались почти четыре тысячи человек.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, популярными направлениями обучения стали педагогика, психология и программирование.

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«Наиболее подходящая образовательная программа подбирается индивидуально для каждого после прохождения профориентации», — сказала она.

Обучение организовано РАНХиГС, Томским государственным университетом и Институтом развития профессионального образования в очном или очно-заочном формате. Узнать подробнее об условиях участия в программе можно по ссылке.

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