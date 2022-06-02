Почти 38 километров дорог обновят в Орехово-Зуеве до 1 июля

Почти 38 километров нового асфальтного покрытия появится на дорогах города Орехово-Зуево.

До 1 июля в городском округе отремонтируют 17 муниципальных и девять дорог. Их список утвердили по итогам голосования на портале «Добродел».

Жители города Орехово-Зуево выбирали из 2563 участков. В итоге они проголосовали за 161 отрезок дороги. За лето власти отремонтируют 26 дорог которые набрали наибольшее число голосов.

Источник фото: телеканал «360»

Лидерами голосования стали участки, расположенные в сельской местности и ведущие к садовым товариществам. Самым долгожданным ремонтом стало обновление дороги Чукаево —Дорофеево — Савинская — СНТ «Олимпиец». Ее протяженность составляет примерно 2,5 километра. Сейчас работы тут почти завершены. В настоящее время не обновленным остался только небольшой участок у железнодорожного переезда в Ликино-Дулеве.

Источник фото: телеканал «360»

Самый первый отремонтированный участок — на улице Бабушкина — автомобилисты оценили еще в апреле.

Все ремонтные работы дорог в Орехово-Зуевском городском округе должны завершить к 1 июля.