Подмосковье 05 апреля 2023, 10:23 Почти 37 тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье с начала года

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С начала года в Подмосковье эвакуировали более 36,7 тысячи автомобилей за нарушение правил парковки. В региональном Минтрансе отметили, что особое внимание обращают на остановки общественного транспорта и дворовые территории жилых комплексов, чтобы личные автомобили не препятствовали проезду автобусов и экстренных служб.

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик отметил, что мониторинг за соблюдением правил парковки проводится в городских округах ежедневно, в том числе в ночное время.

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В первом квартале 2023 года чаще всего неправильно парковались на остановках у ЖК «Изумрудные холмы» и Павшинской пойме в Красногорске, у ЖК «Люберцы парк» и «Самолет» в Люберцах, а также рядом с комплексами «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» в Ленинском округе.

Минтранс Подмосковья призывает владельцев автомобилей соблюдать правила парковки, не препятствовать проезду экстренных служб и уважать всех участников движения. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно, позвонив по круглосуточной горячей линии Центра безопасности дорожного движения Подмосковья: 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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