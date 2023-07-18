Подмосковье 18 июля 2023, 12:55 Почти 37 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года Московский областной центр крови

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Подмосковные доноры сдали почти на 700 литров больше крови за полгода, чем за такой же период в 2022-м. С января медикам удалось заготовить почти 37 тонн крови и ее компонентов.

«Приятно видеть, что с каждым годом в Подмосковье становится больше доноров и увеличивается количество заготовленной крови и ее компонентов. Причем в 95% случаев — это безвозмездные донации», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

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Ежедневно тысячи пациентов нуждаются в донорской крови. Это люди, получившие ожоги, пострадавшие в ДТП, сильно травмированные. В некоторых случаях переливания требуются и новорожденным. Поэтому больницы поддерживают запасы в необходимом количестве благодаря донорам.

Подмосковный центр крови принимает доноров без выходных по адресу: город Москва, улица Металлургов, 37а. Узнать интересующую информацию можно по телефону 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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