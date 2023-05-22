Подмосковье 22 мая 2023, 14:48 Почти 350 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса Пресс-служба Минздрава МО

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Перенесшие коронавирус жители Подмосковья могут пройти углубленную диспансеризацию. За все время свое здоровье проверили почти 350 тысяч человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, диспансеризацию проводят бесплатно по полису ОМС. Она позволяет выявить патологии, которые могли развиться на фоне заболевания.

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«Опасные патологии могут развиться даже в том случае, если болезнь протекала в легкой форме. Вовремя выявить заболевания поможет углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. С начала года ее прошли более 80 тысячи человек, а всего — почти 350 тысячи переболевших», — сказала она.

Углубленную диспансеризацию проводят в два этапа. Первый включает в себя анализ крови, рентген грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента направляют на второй этап: КТ легких, кардиограмму и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти диспансеризацию жители могут в поликлинике по месту прикрепление не ранее, чем через 60 дней после выздоровления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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