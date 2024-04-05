Подмосковье 05 апреля 2024, 12:31 Почти 350 свадеб провели в Московском областном дворце бракосочетаний № 1 с начала года фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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С 1 января по 31 марта около 350 пар зарегистрировали рождение своих семей в Московском областном Дворце бракосочетания № 1. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чаще всего молодожены вступали в брак в возрасте 26-35 лет (50%). Самыми популярными датами для свадеб оказали 24 января, 24 февраля и 24 марта.

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За три месяца во дворце бракосочетаний сыграли более 20 браков с иностранцами. Это граждане Эстонии, Казахстана, Армении, Индонезии и других стран.

14 февраля 2024 года Московский областной Дворец бракосочетания № 1 зарегистрировал брак пары с нарушением речи и слуха. Церемонию провели в присутствии сурдопереводчика.

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