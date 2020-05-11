Почти 350 россиян доставили из подмосковных аэропортов домой и в обсерваторы

В аэропорты Подмосковья продолжают прибывать россияне, которых вывозят из других стран. С 7 по 10 мая в Шереметьево и Домодедово прилетели 340 человек. Их всех отвезли домой либо в обсерваторы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

340 человек вернулись в Россию с 7 по 10 мая рейсами из Токио, Бейрута и Аликанте, Каракаса, Франкфурта-на-Майне, Ларнаки. Власти Московской области организовали развоз пассажиров. Так, 144 жителя Москвы и 84 жителя Подмосковья отвезли домой. А 112 человек, проживающих в других регионах, отправили в обсерваторы Московской области, где они проведут 14 дней.

Для перевозки россиян Министерство транспорта Подмосковья выделило 40 автобусов.

Обсерваторы организовывают по всему Подмосковью. В истринской обсервации одновременно могут пребывать 350 человек. Там все живут в стандартных двухместных номерах. Контакты максимально ограничены. Пересекаться можно только с соседом по комнате и врачом. Дважды в день проводится дезинфекция помещений.