Почти 350 коммерческих сельхоз проектов реализуют при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья

В Подмосковье 345 коммерческих проектов сельского хозяйства будут реализованы при поддержке Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Об этом сообщила и. о. председателя ЦСС Вера Пожидаева.

Среди заявленных проектов — 114 предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции и 97 животноводческих объектов.

Особое внимание сотрудники ЦСС уделяют помощи застройщикам, которые возводят овощехранилища, всего их будет 19. Здания планируют построить уже в этом году.

По всем проектам центр готовит дорожные карты. Сотрудники ЦСС еженедельно проводят совещания со всеми застройщиками, техническими заказчиками и проектировщиками, чтобы не допустить срыв сроков.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал зарубежных инвесторов, с которыми регион подпишет соглашения на ПМЭФ.