Почти 350 коммерческих сельхоз проектов реализуют при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья
В Подмосковье 345 коммерческих проектов сельского хозяйства будут реализованы при поддержке Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Об этом сообщила и. о. председателя ЦСС Вера Пожидаева.
Среди заявленных проектов — 114 предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции и 97 животноводческих объектов.
Особое внимание сотрудники ЦСС уделяют помощи застройщикам, которые возводят овощехранилища, всего их будет 19. Здания планируют построить уже в этом году.
По всем проектам центр готовит дорожные карты. Сотрудники ЦСС еженедельно проводят совещания со всеми застройщиками, техническими заказчиками и проектировщиками, чтобы не допустить срыв сроков.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал зарубежных инвесторов, с которыми регион подпишет соглашения на ПМЭФ.