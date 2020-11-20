Почти 350 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Подмосковье

В медучреждении принимают юных пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой и среднетяжелой формах. Врачи лечат фиброз, бронхоэктатическую болезнь, хронический бронхит.

В курсе лечебно-восстановительного комплекса идет 50-60 процедур. Для детей подбирается индивидуальная программа, разработанная подмосковными специалистами специально для этого отделения центра.

Врачи делают упор на специализированную дыхательную гимнастику, задействующую пассивную и активную мускулатуру. Такие упражнения улучшают кровоснабжение, функциональную емкость легких, восстанавливают дыхание.

Кроме того, в ДКМЦ предлагается кинезиотерапия, посещение соляной пещеры, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК.

«Это положительно влияет не только на работу органов дыхания, но и полностью на организм», — рассказала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, главный врач ДКМЦ МО Нисо Одинаева.

Чтобы записаться на реабилитацию после коронавирусной инфекции, нужно обратиться к участковому врачу. Он соберет нужные документы и направит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел ДКМЦ МО. После этого родителям позвонят из центра и предложат выбрать удобную дату.

Оздоровительная программа рассчитана на 14 дней. Дети могут находиться в центре с родителями.