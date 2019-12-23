Почти 350 аппаратов для реанимации поступило в 80 больниц Подмосковья

За последние несколько месяцев в больницы Московской области поступило 346 единиц реанимационного оборудования — аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, шприцевые насосы и дозаторы. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

«Реанимационные действия требуют быстрой и слаженной работы от врачей. Но большую роль играет и состояние медицинского оборудования. Только за последние несколько месяцев мы закупили новую реанимационную медтехнику в почти 80 больниц Подмосковья», — рассказала Екатерина Огнева.

Медицинская техника была закуплена по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».