Подмосковье 29 декабря 2022, 17:54 Почти 3,5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2022 году

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С начала 2022 года в Подмосковье отремонтировали 3458 подъездов по программе губернатора. В них обновили входные группы, отремонтировали полы и стены, заменили освещение, перила и почтовые ящики. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

По словам главы министерства Антона Велиховского, всего в Подмосковье свыше 147 тысяч подъездов. В нормативном состоянии находятся более 98 тысяч из них.

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«Помимо типовых ремонтных работ, в регионе ежегодно проходит творческий конкурс на лучший индивидуально оформленный жителями подъезд. В этом году был запущен новый проект „Тематический ремонт подъезда“, который направлен на отражение в дизайне подъездов уникальных исторических особенностей подмосковных городских округов», — рассказал министр.

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На конкурс подали 45 заявок, победители станут известны в 2023 году.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Подмосковье с 2016 года. Участие в ней принимают по желанию жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.