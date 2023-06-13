Подмосковье 13 июня 2023, 15:15 Почти 3,5 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье эвакуировали 3465 машин, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 300 автомобилей больше, чем за прошлую неделю, сообщили в Минтрансе региона.

В случае, если у жителей Московской области эвакуировали транспортное средство, узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы: 8(495) 734-78-81. Информация также доступна на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Жителям Подмосковья напоминают, что эвакуировать автомобиль могут в зоне действия запрещающих знаков или знака «Стоянка для инвалидов». Кроме того, транспортное средство могут забрать, если оно оставлено на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на трамвайных путях и в тоннеле, а также припарковано во втором ряду.

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