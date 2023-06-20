Подмосковье 20 июня 2023, 15:27 Почти 35 тысяч жителей Мытищ прошли диспансеризацию с начала года

Читать 360tv в

Около 35 тысяч человек прошли диспансеризацию в Мытищах с начала года. Всего профилактические осмотры смогут пройти более 120 тысячи жителей округа.

Специально для работающего населения диспансеризацию проводят и в выходные дни. Так, в минувшее воскресенье, 18 июня, специалисты поликлиники № 2 провели акцию «Проверь свое здоровье в парке». Автобус здоровья на этот раз разместился в Мытищинском лесопарке. В рамках выездного осмотра первый этап диспансеризации прошли более 20 человек.

Реклама

«Это очень хорошая практика и мы ее будем продолжать. Конечно, многие до сих пор скептически относятся к подобным осмотрам. Но хочется напомнить жителям, что в рамках первого этапа пациентам проводят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, берут общий анализ крови. Все эти обследования не занимают много времени. Это возможность совместить приятное, а это поход в парк, с полезным. Результаты исследований пациенты увидят в личном кабинете. Если же будут выявлены тревожные факторы, обязательно пригласим пациента в поликлинику для более углубленного обследования», — рассказала об акции заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Екатерина Суслова.

В это воскресенье, 25 июня, передвижной пункт диспансеризации будет работать в центральном парке около дворца культуры «Яуза» с 10:00–16:00. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Также жители Мытищ могут пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства по субботам, время приема с 8:00–14:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».