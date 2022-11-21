Подмосковье 21 ноября 2022, 13:29 Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа

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Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках и мобильных пунктах в Подмосковье. Прививку уже сделали почти 3,5 миллиона человек, среди которых свыше 970 тысяч детей, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«Вирус опасен осложнениями, которые может вызвать. А прививка — самый надёжный способ защититься от болезни», — отметила Светлана Стригункова.

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Чтобы пройти вакцинацию в Подмосковье, необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Узнать график работы мобильных пунктов можно на сайте. Пройти вакцинацию в поликлинике можно по записи через «Госуслуги» или по телефону 122.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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