Подмосковье 18 июля 2023, 11:26 Почти 3,4 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Московской области эвакуировали около 3,4 тысячи машин за неправильную парковку. В региональном Минтрансе уточнили, что это на 20 автомобилей больше, чем на прошлой неделе.

В ведомстве заявили, что эвакуировать транспортное средство могут, если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков или знака «Стоянка для инвалидов». Также машину могут забрать, если водитель припарковал ее в местах остановки общественного транспорта или во втором ряду.

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Узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефону Единой справочной службы: 8️ (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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