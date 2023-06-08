Подмосковье 08 июня 2023, 13:15 Почти 34 тысячи гибких подводок газоснабжения заменили в домах Подмосковья с марта ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области и специалисты газовых служб четыре месяца проводили проверки гибких подводок газоснабжения приборов в квартирах. За это время они не получили допуск по 1,6 тысячи адресам.

С марта специалисты заменили 33,7 тысячи гибких подводок газоснабжения. Во время инспекций они также провели ТО ВКГО, проверили вентиляции и устранили неисправность элементов ВКГО.

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Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина отметила, что больше всего ранее недоступных квартир получили новые подводки в Красногорске, Рузском округе, Шатуре и Электростали. роме того, за четыре месяца больше всего новых деталей газового оборудования квартир установили в Можайском округе и в Мытищах.

«Вовремя обнаружить неисправность гибкой подводки и заменить деталь — это предотвратить утечку газа, а значит, риск отравлений угарным газом, возгораний и хлопков. В комплексе с установкой датчиков загазованности эта работа в буквальном смысле слова помогает сберечь имущество, здоровье и жизни людей», — подчеркнула Федина.

Во время ежегодного обращения губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году еще 12 тысяч домов догазифицируют по президентской программе.

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