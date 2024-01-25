Подмосковье 25 января 2024, 11:03 Почти 330 тысяч поездок в автобусах «Зима в Подмосковье» совершили с декабря АО «Мострансавто»

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Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 330 тысяч поездок на украшенных баннерами «Зима в Подмосковье» автобусах с середины декабря. Для популяризации отдыха в регионе задействовали 60 машин.

Брендированные автобусы работают в разных городах области. С середины декабря на них совершили более 115 тысяч поездок по социальным и около 130 тысяч — по банковским картам. Еще более 83 тысяч транзакций провели при помощи «Стрелки» и «Тройки».

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Компания регулярно участвует в проектах правительства Подмосковья. Всего предприятие обслуживает около 1,4 городских, пригородных и междугородних маршрутов. На линиях работает более 4,7 тысячи автобусов.

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