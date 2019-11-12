Почти 330 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья с начала года

Ямочный ремонт завершился в 33 муниципалитетах. С начала года в регионе было зарегистрировано более 328 тысяч ям, из них 91 тысяча на дорогах местного значения.

«На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значений устранено свыше 328 тысяч ям, в том числе около 90 тысяч на муниципальных и свыше 238 тысяч на региональных дорогах. В 33 муниципалитетах устранили все ямы, зарегистрированные в СКПДИ», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Больше всего ям устранили в городских округах Красногорск — 4675, Богородский — 3533, Домодедово — 2552, Ленинский округ — 3303, Сергиево-Посадский — 2579, Егорьевск — 2218, Одинцовский — 5023, Павлово-Посадский — 3011, Химки — 2323, Щелково — 2491, Электросталь — 1900.

Еще в 29 муниципалитетах работы продолжаются.

Ямы устранили и на региональной сети дорог.

Так, Домодедовское региональное управление автодорог (РУАД) ГБУ «Мосавтодор» устранило более 31 тысячи ям; Мытищинское РУАД отремонтировало более 20,9 тысячи ям; Можайское РУАД — свыше 16,9 тысячи ям; Волоколамское РУАД — порядка 16,2 тысячи ям; Истринское РУАД — более 17,5 тысячи ям; Дмитровское РУАД — около 17 тысяч ям; Егорьевское РУАД — порядка 57,5 тысячи ям; Каширское РУАД — более 32,6 тысячи ям; Раменское РУАД — порядка 29 тысяч ям.

В рамках ямочного ремонта удаляют поврежденный асфальт и в случае, если на одной площади несколько дефектов дорожного покрытия, делают ремонт «картами», что позволяет получить более ровную поверхность и увеличить долговечность отремонтированного участка.

Контроль за ремонтом с 2016 года производится через автоматизированную программу СКПДИ, где ямы оцифровывают с занесением в программу геометок. После этого подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов.

В прошлом году в Подмосковье устранили более 280 тысяч ям, из них свыше 202 тысяч на региональной и порядка 78 тысяч на муниципальной дорожной сети.