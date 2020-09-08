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    08 сентября 2020, 11:19

    Почти 32 тысячи построек Подмосковья легализовали с начала года. Зачастую их владельцы не знали тонкостей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала этого года владельцы более 31 тысячи объектов недвижимости в Подмосковье, сразу не оформившие на них права, в итоге прошли регистрацию. Оказалось, что многие не знали правил легализации своего имущества. Разобраться во всех тонкостях помогли в правительстве области.
    Почти 32 тысячи построек Подмосковья легализовали с начала года. Зачастую их владельцы не знали тонкостей

    Там проводят информирование жителей об оформлении прав на объекты капитального строительства. Эта кампания стартовала четыре года назад и дала хороший результат, отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

    Еще в начале кампании в реестре объектов без прав было более 900 тысяч объектов. Они были выявлены на аэрофотосъемке и проработаны с ФНС и Росреестром

    Наталья Адигамова.

    По словам министра, не все владельцы недвижимости понимали, как оформлять имущество. И на помощь им пришли специально созданные рабочие группы. Их задача — разъяснить жителям все тонкости.

    «Тогда ожидали отмены „дачной амнистии“. И необходимо было помочь тем, кто не успел легализовать свою недвижимость», — уточнила Наталья Адигамова.

    Кампания дала хорошие результаты. Так, на учет поставили уже более 606 тысяч объектов недвижимости. Из них 31,7 тысячи — с начала этого года.

    Лидерами в работе стали Истра, Наро-Фоминск, Солнечногорск, а также Раменский и Дмитровский округа.

    Когда режим самоизоляции отметили, Подмосковье возобновило очные собрания с садоводами, дачниками. Специалисты каждую неделю выезжают в округа и объясняют законы по оформлению недвижимости.

    Каждый год такая работа охватывает 12 тысяч СНТ Подмосковья, а это более четырех миллионов садоводов и дачников.

    Новости SMI.FM