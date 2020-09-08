Почти 32 тысячи построек Подмосковья легализовали с начала года. Зачастую их владельцы не знали тонкостей

Там проводят информирование жителей об оформлении прав на объекты капитального строительства. Эта кампания стартовала четыре года назад и дала хороший результат, отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Еще в начале кампании в реестре объектов без прав было более 900 тысяч объектов. Они были выявлены на аэрофотосъемке и проработаны с ФНС и Росреестром Наталья Адигамова.

По словам министра, не все владельцы недвижимости понимали, как оформлять имущество. И на помощь им пришли специально созданные рабочие группы. Их задача — разъяснить жителям все тонкости.

«Тогда ожидали отмены „дачной амнистии“. И необходимо было помочь тем, кто не успел легализовать свою недвижимость», — уточнила Наталья Адигамова.

Кампания дала хорошие результаты. Так, на учет поставили уже более 606 тысяч объектов недвижимости. Из них 31,7 тысячи — с начала этого года.

Лидерами в работе стали Истра, Наро-Фоминск, Солнечногорск, а также Раменский и Дмитровский округа.

Когда режим самоизоляции отметили, Подмосковье возобновило очные собрания с садоводами, дачниками. Специалисты каждую неделю выезжают в округа и объясняют законы по оформлению недвижимости.

Каждый год такая работа охватывает 12 тысяч СНТ Подмосковья, а это более четырех миллионов садоводов и дачников.