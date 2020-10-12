Почти 315 млн рублей получит Подмосковье для выплат на детей от 3 до 7 лет

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Из них 314,6 миллиона рублей отправятся в Московскую область.

Дополнительные средства выделили, потому что возросло количество детей, чьи родители имеют право на выплаты.

Меру поддержки ввели с 1 июня. Выплату получают семьи с низким доходом. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума. В Подмосковье оно составляет 6334 рубля.

Из подмосковного бюджета на выплаты уже выделили свыше 1,2 миллиарда рублей, еще 1,5 миллиарда рублей ранее было получено из федерального бюджета.

Оформить выплату можно, заполнив заявление на портале госуслуг, обратившись в МФЦ или органы социальной защиты.