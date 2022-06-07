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    07 июня 2022, 02:13

    Почти 3000 нарушений в содержании дворов устранили благодаря приложению «Проверки Подмосковья»

    Аипова: управдомы помогли устранить 2887 нарушений в содержании дворов с помощью приложения «Проверки Подмосковья»

    Александра Ломейко

    В Московской области с начала марта 2022 года управдомы стали помогать контролировать состояние дворовых территорий через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Из более чем 3,3 тысячи выявленных нарушений большую часть уже устранили.

    Почти 3000 нарушений в содержании дворов устранили благодаря приложению «Проверки Подмосковья»

    Через приложение можно дистанционно сообщить ответственной организации о не убранном вовремя мусоре на газонах, повреждениях малых архитектурных форм и элементов детских площадок и других проблемах.

    «За это время управдомы выявили 3361 нарушение, 2887 из которых уже устранили, остальные замечания в работе», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

    За состояние дворов в регионе, напомнила она, отвечают свыше 800 управляющих организаций. Каждый двор привязали к ним «адресно», а качество работ проверяют по чек-листу.

    «В процесс включили 14 661 двор региона», —добавила Аипова.

    Наиболее активно работают управдомы в городских округах Жуковский, Истра, Королев, Богородский и Домодедово.

    Платформа приложения «Проверки Подмосковья», уточнила Аипова, позволяет реагировать на обращения от инициативных жителей области практически в режиме онлайн. Поступающие от управдомов задачи синхронизируют с сервисом АИС МДП на платформе СКПДИ.

    Проделанную работу с фотографиями модерируют: если задание выполнили не в полном объеме, то его возвращают на доработку. Когда специалист комплексной уборки не справляется, инспектор ГУСТ принимает необходимые меры.