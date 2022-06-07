Почти 3000 нарушений в содержании дворов устранили благодаря приложению «Проверки Подмосковья»

В Московской области с начала марта 2022 года управдомы стали помогать контролировать состояние дворовых территорий через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Из более чем 3,3 тысячи выявленных нарушений большую часть уже устранили.

Через приложение можно дистанционно сообщить ответственной организации о не убранном вовремя мусоре на газонах, повреждениях малых архитектурных форм и элементов детских площадок и других проблемах.

«За это время управдомы выявили 3361 нарушение, 2887 из которых уже устранили, остальные замечания в работе», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

За состояние дворов в регионе, напомнила она, отвечают свыше 800 управляющих организаций. Каждый двор привязали к ним «адресно», а качество работ проверяют по чек-листу.

«В процесс включили 14 661 двор региона», —добавила Аипова.

Наиболее активно работают управдомы в городских округах Жуковский, Истра, Королев, Богородский и Домодедово.

Платформа приложения «Проверки Подмосковья», уточнила Аипова, позволяет реагировать на обращения от инициативных жителей области практически в режиме онлайн. Поступающие от управдомов задачи синхронизируют с сервисом АИС МДП на платформе СКПДИ.

Проделанную работу с фотографиями модерируют: если задание выполнили не в полном объеме, то его возвращают на доработку. Когда специалист комплексной уборки не справляется, инспектор ГУСТ принимает необходимые меры.