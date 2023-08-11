Подмосковье 11 августа 2023, 12:57 Почти 300 заявок на участие в профессиональной премии поступило от медиков Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Профессиональную премию для медицинских работников проведут в Подмосковье во второй раз. Они выберут лучших врачей, фельдшеров и медсестер. Победители получат единовременную денежную выплату в размере от 120 до 180 тысяч рублей. Организаторы уже приняли около 300 заявок.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, прием заявок продлится до 15 августа. Конкурсный отбор начнется 1 октября.

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«Продолжается подача заявок на участие в профессиональной премии для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев. Мы хотим поддержать тех специалистов, кто уже долгое время трудится в Подмосковье. Также с этого года расширили перечень специальностей — добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов. Всего в настоящее время поступило порядка 300 заявок от медработников», — сказала она.

Участники пройдут несколько оценочных процедур. Эта теория, практика и решение ситуационных задач. Победители определить экспертная комиссия.

Принять участие в конкурсе могут акушер-гинекологи, кардиологии, неврологии, врачи общей практики, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры, врачи и фельдшеры скорой помощи, терапевты, медсестры и другие специалисты. При этом их стаж в медучреждениях Подмосковья должен быть не менее 10 лет, из которых пять лет — на занимаемой должности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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