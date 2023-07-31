Подмосковье 31 июля 2023, 17:35 Почти 300 заблудившихся грибников обратились за помощью к спасателям в Подмосковье на прошлой неделе Комитет лесного хозяйства МО

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За неделю в лесах Подмосковья заблудились 288 человек, из них 104 потерялись в субботу и воскресенье. Всем помогли найти дорогу домой. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Больше всего грибников потерялось в Клинском лесничестве — 38 человек. Также много заблудившихся в Волоколамском (31 человек), Сергиево-Посадском (30 человек) и Дмитровском (23 человека) лесничествах.

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В Виноградовском лесничестве с дачного участка в лес ушел 71-лений мужчина с деменцией, в Волоколамском — заблудилась супружеская пара возраста 80 лет, в Дмитровском — пожилой мужчина с астмой, в Звенигородском — плохо слышащий пенсионер 85 лет. В Орехово-Зуеве любительница тихой охоты в возрасте 71 года подвернула ногу, а 79-летний мужчина потерял сознание. Под Клином на грибника напал кабан, а в Дмитровском — оса.

Несмотря на предупреждения спасателей, многие по-прежнему уходят в лес без телефона. Другие берут мобильный, но он недостаточно заряжен и быстро выходит из строя — из-за этого несколько заблудившихся не смогли отправить спасателям геолокацию и сильно усложнили процесс поиска.

При походе в лес нужно придерживаться ряда правил, чтобы не заблудиться. Нельзя уходить без телефона, перед походом нужно предупреждать родных, а в лесу обращать внимание на ориентиры и запоминать их.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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