Подмосковье 26 декабря 2022, 16:23 Почти 300 внештатных инспекторов присоединились к команде ГУСТ Подмосковья за год

Читать 360tv в

Команда Главного управления содержания территорий Московской области в 2022 году обучила и приняла в свои ряды порядка 290 активных горожан старше 18 лет.

Внештатные инспекторы осуществляют мониторинг дворовых и общественных территорий своих городских округов, а также загружают данные о нарушениях в мобильное приложение АИС МДП.

Реклама

«За год активисты помогли выявить 35,2 тысячи замечаний. Отмечу, что коммунальные предприятия быстро реагируют на информацию о дефектах от внештатников и устраняют их в полном объеме», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Стать внештатным инспектором ГУСТ в своем городском округе может любой желающий. Для этого необходимо пройти собеседование и обучение, после чего, по итогам тестирования, получить удостоверение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье появится контроль за выполнением уборки в каждом дворе. Он также отметил, что благоустройство дворовых территорий является приоритетной задачей в социальной сфере.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».