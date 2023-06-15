Подмосковье 15 июня 2023, 13:25 Почти 300 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультацию врача после диспансеризации Пресс-служба Минздрава МО

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После прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут получить консультацию врача через интернет. Ранее для этого необходимо было посещать поликлинику.

«Телемедицина позволяет пациенту без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом. Это удобно, быстро и доступно. С начала года 295 тысяч человек смогли узнать результаты диспансеризации и обсудить их с врачом через телемедицинскую консультацию», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, данной услугой воспользовались 32% прошедших диспансеризацию. Врачи консультируют пациентов по полученным анализам и при необходимости направляют на более углубленную диагностику.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал gostelemed.ru, по номеру «122» или у врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке президента в строительстве госпиталя в Балашихе.

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