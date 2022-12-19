Подмосковье 19 декабря 2022, 12:14 Почти 300 тысяч жителей Подмосковья бесплатно получили газ по президентской программе

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Итоги выполнения президентской программы по социальной газификации подведут в Подмосковье 27 декабря. С начала работ газ получили 290 тысяч жителей региона.

В 2021–2022 годах газ бесплатно провели до границ земельных участков 290 тысяч жителей Подмосковья. Работы выполнены в 2805 населенных пунктах региона. Построено три тысячи километров новых газопроводов.

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Итоги выполнения президентской программы обсудят на форуме 27 ноября. В мероприятии примут участие министр энергетики Московской области Александр Самарин и генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов.

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В следующем году регионы получат допсредства для предоставления жителям субсидии на покупку газового оборудования в рамках социальной газификации. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 1500 семей смогут воспользоваться льготами при подключении дома к газу.

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