Подмосковье 21 июля 2023, 12:27 Почти 300 тысяч туристов посетили Солнечногорск с начала года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Около 300 тысяч туристов посетили Солнечногорск с января. Самыми популярными туристическими местами стали усадьба Шахматово, набережная озера Сенеж и музейно-выставочный центр «Путевой дворец».

Солнечногорск входит в топ-15 округов Московской области в сфере туризма с 2019 года. Округ ежегодно участвует во всех крупных туристических выставках, а с 2021 года Солнечногорск стал частью федерального проекта «Государева дорога».

«Каждый гость округа — это инвестор, который вкладывается в развитие территории. И мы заинтересованы в том, чтобы развивать внутренний туризм. <…> Уверен, что новых туристов в округ привлечет тропа к могиле известного историка, государственного деятеля Василия Татищева, который последние годы своей жизни провел в своей подмосковной усадьбе Болдино на территории нашего округа. Тропу сейчас обустраивают. Здесь же, в паре километров от усадьбы, и похоронен Василий Никитич», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Туристы приезжают в Солнечногорск не только за культурной программой, но и чтобы отдохнуть в парк-отелях «Солнечный», «Истра Холидей», Art Village, «Морозовка» и «Лесной», в санатории «Орбита-2» и бутик-отеле «Сенешаль».

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