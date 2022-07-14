Почти 300 тысяч ям на дорогах Подмосковья устранили с начала года

На дорожной сети Московской области продолжается третий цикл летнего содержания, который стартовал в начале июля. В перечень работ, установленных Минтрансом Подмосковья, входит не только восстановление разметки на дорогах и пешеходных переходах, но и мойка проезжей части, ограждений и остановочных павильонов, ликвидация травы и борщевика в полосе отвода. Также ликвидированы сотни тысяч ям.

«Дорожный комплекс Подмосковья продолжает летний цикл работ по поддержанию дорожной сети в надлежащем состоянии. В начале июля приступили к третьему циклу. На региональных и муниципальных дорогах работают более 4,5 тысяч единиц спецтехники, контроль за ходом и выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Как сообщает МТДИ, уже удалось восстановить более 15,3 тысячи километров разметки и 11,3 километров переходов. Вымыли тысячи остановочных павильонов, а также 17,6 тысячи километров проезжей части и 1,1 тысячи километров ограждений.

Кроме того, дорожные службы с начала года устранили порядка 292 тысячи ям на региональных и муниципальных дорогах. Активнее всего устраняют выявленные ямы на местной дорожной сети в 11 округах — Воскресенском, Власихе, Восходе, Дзержинском, Дмитровском, Егорьевске, Жуковском, Звездном городке, Пущине, Серебряных Прудах, Пущине и Реутове.