Подмосковье 25 января 2023, 19:02 Пассажиры ЦППК оплатили картой почти 300 тысяч билетов у кассиров-контролеров за 3 месяца Unsplash

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Новая функция по оплате билетов в подмосковных электричках компании ЦППК появилась в октябре прошлого года. За три месяца пассажиры приобрели почти 300 тысяч проездных документов в вагонах поездов с помощью банковской карты.

Больше всего билетов купили на Белорусском направлении, где услуга появилась первой. Здесь оплачивали проезд картой в вагонах поездов 58 тысяч раз. На втором и третьем местах — Горьковское и Рижское направления (39 и 38 тысяч билетов).

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Пассажиры могут оплатить проезд безналичным способом на всем маршруте следования поезда. Однако если не воспользоваться возможностью купить билет перед поездкой, при оформлении в поезде возьмут дополнительный сбор. Кассир-контролер оформит билет без сбора, если на станции отправления нет билетной кассы или она не работает, а также если там нет терминала предварительной печати проездных документов.

В конце прошлого года губернатор Андрей Воробьев сел в одну из электричек Ярославского направления и спросил у пассажиров, каких перемен они ждут в первую очередь. Глава региона сообщил, что в первой половине 2023 года РЖД обновит 11 пригородных поездов — они будут новыми и комфортными.

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