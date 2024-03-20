Подмосковье 20 марта 2024, 15:00 Почти 300 спортсменов приняли участие в межрегиональном турнире по самбо в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищинском центре единоборств состоялся второй межрегиональный турнир памяти Михаила Ивановича Тихомирова, заслуженного тренера России и почетного президента Всероссийской федерации самбо. Воспитанники мытищинской спортшколы «ЦДЮС» завоевали призовые места.

В различных весовых категориях на турнире выступили юноши и девушки 2010-2013 года рождения. В общей сложности, около 300 спортсменов из Москвы, Московской области, а также из Пензы, Твери, Тулы и Казани приняли участие в соревновании.

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Победителями стали единоборцы из мытищинской спортшколы Леонид Коносидис, Муамин Мусаев, Софья Сакинова, Дарья Рузаева, Есения Анисимова, Полина Форостянная.

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