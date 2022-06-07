Почти 300 школьников объединила двухдневная игра «Зарница» в Чехове

В Чехове по традиции провели спортивно-патриотическую игру «Зарница» для школьников. Ребята из 26 отрядов состязались в стрельбе, спортивном ориентировании, преодолении полосы препятствий и умении оказывать первую помощь.

В «Зарницу» в Чехове играют и зимой. В этом случае соревнования длятся один день. Во время летних каникул погода позволяет проводить их в течение двух суток, отметил глава округа Григорий Артамонов.

«Вот эта работа по военно-патриотическому воспитанию очень важна. Это важный и благородный труд, который проводят с нашим порастающим поколением наши преподаватели», — добавил он.

В этом году в «Зарнице» приняли участие почти 300 юнармейцев из 26 отрядов.

Неоднократным победителем «Зарницы» становился юнармейский отряд «Витязь». В его составе на равных соревнуются и мальчики, и девочки. Одна из членов команды, 15-летняя Алина, рассказала, что играет в отряде с пятого класса.

«В принципе, это движение очень классное, оно помогает развивать патриотичность, цели. В отряде мы стремимся показать лучший результат, достичь лучшего чего-то. Заставлять маленьких, ну мы не заставляем, а приучаем к тому, чтобы они достигали лучших результатов. И самое главное — верить в себя, и сплоченность чтобы была в коллективе, это самое главное. Мы постараемся быть лучшими, это пока что получается», — поделилась Алина.

По итогам двух дней состязаний снова выиграла команда «Витязь» из МСОШ № 3, второе место досталось команде «Седьмая высота» из гимназии № 7, а замкнул тройку призеров отряда «Варяг» Манушкинской школы.