07 февраля 2023, 10:35
Почти 300 сертификатов на льготную ипотеку выдадут специалистам в Подмосковье до конца года
Уникальная программа поддержки специалистов «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. Более двух тысяч врачей, учителей и ученых уже улучшили свои жилищные условия благодаря проекту, а до конца декабря квартиры приобретут еще 296 человек.
«В 2023 году мы вручим 161 сертификат медицинским работникам, 57 — педагогам, 73 — молодым ученым и еще пять — тренерам», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
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Участники получат от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет Подмосковье будет компенсировать сумму основного долга за квартиру или дом, а специалистам останется только платить проценты по кредиту.
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Более подробно о социальной ипотеке можно узнать на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
Губернаторская программа Подмосковья
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Льготная ипотека
Социальная ипотека
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