Подмосковье 24 июля 2023, 20:11 Почти 300 региональных предприятий МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет» Московская железная дорога

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На территории Московской железной дороги 293 региональных предприятий присоединились к сервису «РЖД Маркет». Из них с начала года — 71 организация, сообщили Минтрансе региона со ссылкой на МЖД.

«Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на маркетплейсе становятся доступны все его функции», — уточнили в ведомстве.

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В сервисе зарегистрировались производители продовольственных товаров, лесоматериалов, автомобилей и комплектующих, черных металлов, щебня, стройматериалов, удобрений и зерновых из Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской, Смоленской, Московской, Рязанской областей и Москвы.

За первое полугодие этого года разместили более 170 предложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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