Почти 300 рабочих мест появится на заводе по переработке пластика в Кашире

Компания «РТ-Инвест» собирается возвести в Московской области комплекс по переработке вторичных полимеров. У инвестора уже есть все необходимые разрешения, скоро он приступит непосредственно к строительству завода. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она подчеркнула, что реализация проекта позволит создать 300 рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Компания „РТ-Инвест“ приступает к строительству комплекса по переработке вторичных полимеров на территории особой экономической зоны „Кашира“. Общая площадь завода — более 32,8 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 14 миллиардов рублей. Результатом проекта станет превращение отходов из пластика во вторичное сырье для изготовления новой продукции. Кроме того, на предприятии смогут получить работу порядка 300 жителей Московской области», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Мощность завода составит больше 108 тысяч тонн вторичных полимеров в год. Это примерно в два раза больше, чем в других существующих или планируемых к запуску предприятиях в России. В заводе будет два основных цеха — переработки и грануляции. Продуктом проекта станут вторичные полимерные гранулы, которые можно достаточно широко применять в производстве. Например, емкостей для бытовой химии, нетканых материалов и не только.

Компания «РТ-Инвест» создана в 2012 году и является одним из лидеров отрасли обращения с отходами в России. Ключевое направление работы компании — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира.

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