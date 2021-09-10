Почти 300 представителей Подмосковья приехали на фестиваль «Таврида. Арт»

Фестиваль «Таврида.Арт» стартовал 8 сентября. На него приехала молодежь со всей страны. Подмосковье на мероприятии будут представлять 280 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Команда Подмосковья — вторая по численности на фестивале после Москвы, ребята подготовили много интересных презентаций и интерактива. Фестиваль «Таврида.Арт» — это уникальная площадка, на которой начинающие и опытные деятели искусства могут обменяться опытом, поделиться своими идеями и наработками, а также пообщаться в неформальной обстановке.

Участники фестиваля прошли строгий отбор, чтобы попасть на «Тавриду.Арт». В делегации Московской области 280 ребят со всех городских округов. Поездкой их наградили за активное участие в жизни Подмосковья.

На фестивале проходит выставка регионов России. На стенде Московской области участники создали инсталляцию «Будущее пишешь ты». Все желающие могут отправить послание себе или потомкам. Гости стенда должны написать сообщение на специальной карточке и положить ее в капсулу времени. Все капсулы отправятся в Подмосковье и будут ждать, пока их прочитают через 50 лет. Авторов самых ярких посланий отметят подарками от губернатора Андрея Воробьева.

Фестиваль проходит с 8 по 12 сентября. Подмосковная молодежь вместе с другими участниками проведет время в атмосфере вдохновения и творческого созидания. Для ребят организуют мастер-классы по созданию уникальных дизайнерских вещей, обучающие курсы по основам иллюстрации и многое другое.

Перед молодыми дарованиями выступят резиденты подмосковных арт-пространств и расскажут об эволюции креативных индустрий в родном регионе, подскажут, как открыть свое дело в творческой среде. Дарья Иодо расскажет про «Арт.Нах» в Нахабине, Ольга Таева про арт-квартал «Патефонка» в Коломне и Ольга Винокурова познакомит гостей с арт-пространством «Восход» в Чернологовке.

Участникам фестиваля расскажут, как продвинуть свой творчество, свои идеи в TikTok. О создании качественного контента в социальной сети расскажет лауреат премии «Медиана», автор первого верифицированного блога на тему волонтерства в ТiкТок Егор Балев.