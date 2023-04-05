Подмосковье 05 апреля 2023, 11:49 Почти 300 предпринимателей Подмосковья получили поддержку гарантийного фонда с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Предприниматели Подмосковья получили поддержку областного гарантийного фонда на общую сумму 2,75 миллиарда рублей с начала года. Их выдали 317 владельцам бизнеса.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, полученные средства помогли бизнесу привлечь свыше 5,8 миллиардов рублей.

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«В первом квартале этого года Гарантийный фонд Московской области выдал предприятиям региона 317 поручительств на сумму 2,75 миллиарда рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу Подмосковья привлечь более 5,8 миллиарда рублей заемных средств», — сказала она.

Так, компания «Булат» получила 32 миллиона рублей на пополнение оборотных средств в «Сбербанке». Поручительство гарантийного фонда составило 16 миллионов рублей. Предприятие разрабатывает и производит каркасно-теневые конструкции, рекламные зоны и оборудование для уличной продажи.

Всего за год гарантийный фонд выдал поручительства на сумму около 6,5 миллиарда рублей. Это помогло предпринимателям привлечь свыше 15 миллиардов рублей кредитов. Поддержкой фонда воспользовались 549 компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии экономики. Он рассказал, что в этом очень помогает программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны.

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