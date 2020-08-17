Почти 300 подмосковных автобусов будут отвозить гостей на «АрМИ-2020» бесплатно
Мероприятие «АрМИ-2020» стартует 23 августа. Но автобусы до главных точек форума будут ходить уже с 21 числа. Они будут развозить организаторов и участников.
Автобусы будут ходить по семи специальным маршрутам. Они свяжут станцию метрополитена «Тропарево», железнодорожную станцию Голицыно, полигон Алабино и парк «Патриот».
Автобусы будут ходить каждый день — с семи утра до семи вечера.
Для перевозок задействуют автобусы большого класса ЛиАЗ-529260 из всех 15 подразделений Мострансавто.
Все транспортные средства пройдут предрейсовую проверку. С водителями, работающими на «АрМИ-2020», проведут инструктаж о соблюдении правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.
«Мострансавто регулярно принимает участие в транспортном обслуживании крупных региональных, федеральных и международных проектов. Мы обеспечим наших сотрудников средствами санитарной защиты. В автобусах будет проводиться обязательная дезинфекция: специальными средствами обработают поверхности, с которыми контактируют пассажиры, включая кабину водителя», — рассказали в Мострансавто.
В рамках «АрМИ-2020» запланировано 30 международных конкурсов на территории пяти государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.