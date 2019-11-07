Почти 300 новоселов получили свои квартиры в Дмитровском г. о. в октябре
В общем в Подмосковье в октябре достроили 34 дома, в которых расположено 5989 квартир — их общая площадь составляет 302 тысячи квадратных метров.
«Всего в Московской области с начала 2019 года было введено в эксплуатацию фактически 378 жилых домов, это практически 65 тысяч квартир. За прошлый месяц было введено около шести квартир, это хороший показатель», — уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
По словам министра, лидирует по вводу квартир в регион Ленинский городской округ. Там за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 51 здание на 11714 квартир. В октябре же первым муниципалитетом по вводу стал городско округ Истра, где введено пять зданий на 1014 квартир.
Рейтинг считается по площади вводимого жилья.
В Дмитровском городском округе за октябрь введено в эксплуатацию два дома на 272 квартиры площадью 12 тысяч квадратных метров.