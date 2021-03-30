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    30 марта 2021, 16:07

    Почти 300 лифтов заменили в Подмосковье с января в рамках капремонта

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    С начала года в жилых домах Подмосковья заменили 270 лифтов. Это сделали благодаря программе капитального ремонта. Работы коснулись 122 зданий.

    Почти 300 лифтов заменили в Подмосковье с января в рамках капремонта | Изображение 1

    Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. По его словам, до 2022 года обновят свыше 1,5 тысячи лифтов. Они находятся в 523 многократных домах.

    В первую очередь в программу капитального ремонта включаем лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет или уже подходит к завершению

    Антон Велиховский.

    Он рассказал, что в Московской области обновили все лифты, отработавшие свой нормативный срок.

    «Замену проводят так, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт. Пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая еще продолжает функционировать», — объяснил Антон Велиховский.

    Новые лифты безопасные и энергосберегающие. Освещение в них сделали светодиодным и экономичним, а дверные проемы оснастили умными датчиками, отвечающими за безопасность.