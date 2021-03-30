Почти 300 лифтов заменили в Подмосковье с января в рамках капремонта

С начала года в жилых домах Подмосковья заменили 270 лифтов. Это сделали благодаря программе капитального ремонта. Работы коснулись 122 зданий.

Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. По его словам, до 2022 года обновят свыше 1,5 тысячи лифтов. Они находятся в 523 многократных домах.

В первую очередь в программу капитального ремонта включаем лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет или уже подходит к завершению Антон Велиховский.

Он рассказал, что в Московской области обновили все лифты, отработавшие свой нормативный срок.

«Замену проводят так, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт. Пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая еще продолжает функционировать», — объяснил Антон Велиховский.

Новые лифты безопасные и энергосберегающие. Освещение в них сделали светодиодным и экономичним, а дверные проемы оснастили умными датчиками, отвечающими за безопасность.