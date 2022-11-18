Подмосковье 18 ноября 2022, 17:18 Почти 300 киноэпизодов сняли в Подмосковье с начала года

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Подмосковье остается одной из самых популярных площадок для съемок кино. В 2022 году работы над фильмами и сериалами прошли в десятках городов и сел региона, но чаще всего продюсеры выбирали Люберцы, Балашиху, Красногорск и Мытищи.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что в области проходят съемки значительной части всех новых российских фильмов. Здесь снимают драмы и триллеры, детективы и фантастику. В прошлом на территории региона были созданы сцены таких легендарных картин как «Бригада», «Война и мир», «Солярис».

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Кинематографисты любят Подмосковье за колорит. В маленьких городках сохранилась старая архитектура, которая позволяет использовать в качестве декораций целые улицы. В селах легко найти живописные луга, леса и речки, древние церкви и усадьбы. В то же время регион имеет развитую инфраструктуру и хорошие дороги, а также располагается в непосредственной близости от Москвы. Эти преимущества, а также всестороннее содействие правительства Подмосковья, являются решающими при выборе локаций для съемок.

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В число проектов этого года вошли фильмы «Непослушная» с Павлом Прилучным в главной роли, «Свет» с Еленой Яковлевой и «Сто лет тому вперед», одним из продюсеров которого выступает Федор Бондарчук. Из сериалов это «Сны Алисы» с Сергеем Безруковым и Екатериной Вилковой в главных ролях, «Иванько» с Денисом Шведовым и «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским.

Зимой 2023 года на экраны выйдет новый сериал под названием «Разрешите обратиться», снятый в Одинцове. Это история про полицейского Гошу Котова, который с детства мечтает достигнуть высот своего отца, погибшего при исполнении. В какой-то момент парень обретает суперспособности и становится оборотнем. Сериал объединяет в себе фэнтези, комедию и приключения.

Другим крупным проектом стал фильм из восьми серий, который рассказывает о жестоком серийном убийце из СССР Сергее Головкине. Съемки остросюжетного детектива «Фишер» прошли сразу в нескольких округах Подмосковья.

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