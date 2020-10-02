Почти 300 ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

В октябре в Подмосковье пройдет почти 300 ярмарок и несколько фестивалей. На мероприятиях гости смогут купить фермерскую продукцию и уникальные вещи ручной работы. Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом месяце в регионе пройдет почти три сотни ярмарок и несколько фестивалей. В рамках ярмарочных мероприятий будет организовано порядка 12 000 торговых мест, пройдут мастер-классы, лекции, концерты, развлечения и конкурсы», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Всего 243 ярмарки пройдут в 54 округах Подмосковья. Из них 37 — тематические, 174 — универсальные, 30 — сельскохозяйственные и 3 — ярмарки «Ценопад». Еще в регионе проведут два фестиваля. Всего организуют 11 262 торговых места.

Больше всего ярмарок пройдет в Щелкове, Лотошине, Одинцовском городском округе, Люберцах, Истре, Луховицах и Красногорске.

«Осень — традиционно период особенной активности ярмарочной деятельности в Подмосковье, сотни сельхозпроизводителей и фермеров именно на ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную за сезон», — отметил Андрей Разин.

На ярмарках можно будет купить сезонные овощи и фрукты Подмосковья, соленья, ягоды, грибы частных фермеров, парное мясо, рыбную и молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, икру, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, более 30 видов меда, продукты пчеловодства, более 20 видов варенья с разнообразными вкусами, более 40 видов сыра, порядка 50 видов колбасных изделий, специи, сухофрукты и орехи, чай, кофе, сладости.

Также можно будет приобрести посуду, товары от мастеров, сувенирную продукцию.

На ярмарки приедут подмосковные фермеры и сельскохозяйственники со всей России.

«Чтобы защитить посетителей от коронавирусной инфекции, организаторы установят на входе санитайзеры, все участники будут осуществлять торговлю в масках и перчатках», — добавил Андрей Разин.