Подмосковные поликлиники получили еще почти 300 новых аппаратов | 360°

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Подмосковные поликлиники получили еще почти 300 новых аппаратов

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Медицинские организации Московской области получают новое оборудование — эндоскопическое, офтальмологическое, аппараты УЗИ и метдехнику для функциональной диагностики. В общей сложности 271 единица нового оборудования поступила в медучреждения.

«Наша задача — сделать медицинскую помощь максимально доступной как в больших городах, так и в отдаленных территориях. В этом году по программе модернизации первичного звена мы уже поставили в наши поликлиники, ФАПы и амбулатории медоборудования почти на 200 миллионов рублей. Это эндоскопы, риноскопы, аппараты УЗИ, электромиографы, холтеры и другая медтехника», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Новое медоборудование поступило в Раменскую, Коломенскую, Дмитровскую, Каширскую, Протвинскую, Лотошинскую и другие больницы. Медтехника уже используется в работе.

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