Почти 300 беженцев ЛНР и ДНР посетили спектакли столичных театров

Около 300 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, временно проживающих на территории Московской области, посетили спектакли московских театров в мае.

Так, 6 мая 170 человек, поживающих в Волоколамском городском округе и городском округе Клин, побывали на спектакле «По щучьему велению» в ГАЦТК имени С. В. Образцова.

8 мая 108 беженцев, временно проживающих в городских округах Клин, Коломна и Пушкинском городском округе, посетили спектакль «За окном месяц май» в МХТ имени Чехова.

В честь Дня Победы для них запланировано проведение экскурсий в Центральном музее Великой Отечественной войны и в Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево».

Также планируется, что жители ДНР и ЛНР в мае посетят Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный музей-усадьбу «Архангельское» и Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац.

Ранее жители ДНР и ЛНР посещали концерты российских звезд, спектакли в областных и муниципальных театрах Московской области, выступления команд КВН, выступления цирка Юрия Никулина в Клину, встречи с писателями и литературными деятелями.