Подмосковье 13 сентября 2023, 20:54 Почти 30 жителям Солнечногорска присвоили звание почетного гражданина округа в этом году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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В этом году звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» присвоили 27 жителям муниципалитета. Среди них — участники Великой Отечественной войны, общественные деятели и руководители предприятий оборонной промышленности. Торжественная церемония награждения прошла в преддверии Дня округа.

«Сердцем славного Солнечногорска всегда были и остаются наши жители. Солнечногорцы много трудятся, чтобы наш округ, город детства, город, где кто-то состоялся как личность, встретил свою любовь и построил крепкую семью, был самым уютным, чистым и современным. Отдельные слова благодарности депутатскому корпусу за поддержку решения по присвоению звания „Почетный гражданин городского округа Солнечногорск“ Геннадию Геннадьевичу Сергееву и Николаю Васильевичу Арзамаскину», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Николай Арзамаскин приложил большие усилия для реализации проекта по открытию подземного пешеходного перехода на железнодорожной станции Подсолнечная. Геннадий Сергеев на протяжении 38 лет успешно проводит подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли, расположенных в Подмосковье, в Солнечногорске эксперт трудится около 25 лет.

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