Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные | 360°

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Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

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17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

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В Московской области за прошедшие выходные 28 человек заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти дорогу. Все они обратились за помощью, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он уточнил, что все найденные живы, тем, кому было необходимо, оказали медпомощь. Больше всего заблудившихся в эти выходные было в лесах в Шатуре — девять человек, в Подольском лесничестве потерялись шесть человек, еще пять человек не смогли найти обратную дорогу в лесничестве «Русский лес».

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«Потеряться даже в знакомом лесу просто. Но грибная охота может увлечь, а усталость наступить слишком быстро. Необходимо помнить — соблюдение совсем простых правил может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

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Жителям напомнили, что в случае, если вам не удается самостоятельно найти выход из леса, нужно звонить по номеру Единой службы спасения 112.

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