Подмосковье 11 сентября 2023, 23:52 Почти 30 заблудившихся в лесах грибников спасли в Подмосковье в выходные ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В течение 9 и 10 сентября работники «Мособлпожспаса» помогли выбраться 28 заблудившимся в лесах грибникам. Инциденты произошли в Солнечногорске, Клину, Шатуре, Егорьевске, Коломне, Серпухове и других округах.

По словам заместителя начальника госучреждения Сергея Щетинина, в выходные дни хорошая погода повлияла на популярность лесных прогулок. Это привело к увеличению числа звонков в экстренную служба от жителей региона, которые не смогли самостоятельно выбраться из природных зон. В числе заблудившихся оказались 13 пенсионеров, самой старшей 92 года.

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«Самая пожилая 92-летняя любительница тихой охоты заблудилась возле деревни Алексейково городского округа Клин, а в лесном массиве рядом с деревней Василево Раменского округа женщина в возрасте 90 лет не смогла найти обратную дорогу домой. К счастью, спасатели региональной противопожарно-спасательной службы обнаружили пенсионерок живыми и невредимыми», — рассказал Щетинин.

Также он добавил, что в этот же день спасатели искали 78-летнюю женщину и 79-летнего мужчину с сахарным диабетом в лесу вблизи поселка имени Воровского в Богородском округе. Работники подавали звуковые сигналы и прочесывали лес в течение двух часов. Пенсионеров удалось найти, в медпомощи они не нуждались.

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