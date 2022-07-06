Почти 30 выпускников из Рузы получили золотые медали

Глава городского округа Руза Николай Пархоменко вручил золотые медали и подарки лучшим выпускникам. Их получили 29 бывших школьников.

Окончивших школу с золотой медалью поздравили глава округа, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова и заместитель председателя Совета депутатов округа Владимир Бурмистенков.

«Медалисты — это золотой фонд Рузского края! Желаю всем им исполнения самых смелых желаний, легкого поступления в лучшие вузы страны, а после завершения обучения — обязательного возвращения в Рузский округ для того, чтобы сделать жизнь в нем лучше», — написал в своем Telegram-канале Пархоменко.

Вручение аттестатов и золотых медалей состоялось в парке культуры и отдыха «Городок».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев встретился с выпускниками подмосковных школ. Они поделились с главой региона своими мечтами о будущем.