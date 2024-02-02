Подмосковье 02 февраля 2024, 21:30 Почти 30 врачей получили земельные участки в Подмосковье в январе МИО МО

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Реализация социальной программы «Земля врачам» продолжается в Подмосковье. За первый месяц 2024 года участки получили 28 медицинских специалистов, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

В этом году землю получили врачи в городских округах Богородский, Бронницы, Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Клин, Коломна и других. Всего за время действие программы участки получили почти 2,2 тысячи медицинских специалистов.

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«Только за первый месяц этого года участки получили 28 врачей. Если говорить в целом, с начала действия закона практически все узкие специалисты, которые стали участниками программы, получили заветные сотки», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наталья Адигамова подчеркнула, что программа будет действовать в Подмосковье на протяжении двух лет. Ее реализация ведется для привлечения новых медицинских специалистов.

Получить землю могут врачи, работающие на территории Московской области не менее трех лет. Подать заявку на участие в программе можно через местную администрацию или на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 10 поликлиник и 12 фельдшерско-акушерских пунктов в Подмосковье до конца года.

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