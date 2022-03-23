Почти 30 водителей «Мострансавто» прошли переподготовку с начала года

С начала 2022 года почти 30 водителей «Мострансавто» воспользовались программой бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D. Она разрешает управление транспортным средством с более чем восемью сидячими местами для перевозки пассажиров.

Пройти программу могут все желающие, у которых есть водительские права категорий B и C.

«Мы создали все условия для комфортного обучения: программа проводится на базе автошкол в разных городах Подмосковья — недавно мы обновили контракт. Есть и собственная, в Истре», — рассказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Помимо бесплатной квалификации, водителям в период двухмесячного обучения выплачивают стипендию. В 2022 году программой уже воспользовались 29 человек. Общее число сотрудников, которое обучило «Мострансавто» с 2018 года, превысило 340 человек.

«Если кандидат выучился на категорию D сам и в течение трех месяцев после этого пришел к нам на работу, мы готовы компенсировать стоимость курсов в размере до 40 тысяч рублей», — подчеркнул Смирнов.

Обучение могут проходить водители старше 21 года с открытой категорией прав В или С. К работе за рулем автобуса соискателей допускают после успешной сдачи экзаменов и прохождения стажировки. Кандидат в водители может выбрать территориально удобный филиал — главное, чтобы на момент трудоустройства в нем были вакансии.

Водителям автобусов «Мострансавто» доступен расширенный социальный пакет с отпуском до 42 календарных дней, бесплатным проездом в транспортных средствах компании, бесплатными детскими путевками в оздоровительные лагеря и льготным отдыхом в подведомственном пансионате «Нара». Обязательства компании перед работниками закреплены коллективным договором.